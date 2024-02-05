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17:55, 5 февраля 202469-я параллель

Жителям региона России сообщили о потеплении на 25 градусов

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о потеплении на 25 градусов
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жителям ряда районов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщили о потеплении на 25 градусов. Об этом сообщается на сервисе «Рамблер/погода» в понедельник, 5 февраля.

По данным портала, резкое потепление следует ждать жителям Надымского и Пуровского районов, поселков Старый Надым и Пангоды и других населенных пунктов. Так, после сегодняшней температуры в минус 28 градусов, к среде в регионе потеплеет до минус 2 — минус 5 градусов.

При этом из-за влажности и сильного ветра сейчас температура в регионе ощущается как еще более низкая, и контраст с погодой среды будет заметен сильнее.

Ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасности. Там могут возникнуть ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, обрывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта.

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      Марк Леонов
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