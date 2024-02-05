Среда обитания
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12:55, 5 февраля 2024Среда обитания

Жителей нескольких регионов России предупредили об опасности

Жителей южных регионов России предупредили об опасности из-за урагана
СюжетНаселение России:

Фото: Georg Eiermann / Unsplash

Жителей Крыма, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях (ЧС) из-за погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В понедельник, 5 февраля, могут возникнуть ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта.

Причинами этого могут стать сильные дожди, мокрый снег и порывы ветра местами до 35 метров в секунду. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае к чрезвычайным ситуациям могут привести сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, а также порывы ветра, достигающие 33 метров в секунду.

Ранее стало известно, что прошедший на побережье Черного моря 26 ноября 2023 года ураган нанес Севастополю ущерб в размере 6,5 миллиарда рублей. Ущерб Крыму от стихии оценили в 39,7 миллиарда рублей.

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      Мария Черкасова
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