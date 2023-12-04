Назван причиненный Севастополю ураганом ущерб

Губернатор Развожаев: ураган нанес Севастополю ущерб в размере 6,5 млрд руб.

Прошедший на побережье Черного моря ураган нанес Севастополю ущерб в размере 6,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатор города Михаила Развожаева.

Он назвал подсчеты предварительными. По словам Развожаева, эта сумма уже заявлена на федеральный уровень, а компенсации будут выплачены как физическим, так и юридическим лицам, пострадавшим в результате удара стихии.

Ущерб Крыму от стихии ранее был оценен в 39,7 миллиарда рублей.

Вечером 26 ноября мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.