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13:09, 4 декабря 2023Среда обитания

Назван причиненный Севастополю ураганом ущерб

Губернатор Развожаев: ураган нанес Севастополю ущерб в размере 6,5 млрд руб.
СюжетУраган в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Прошедший на побережье Черного моря ураган нанес Севастополю ущерб в размере 6,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатор города Михаила Развожаева.

Он назвал подсчеты предварительными. По словам Развожаева, эта сумма уже заявлена на федеральный уровень, а компенсации будут выплачены как физическим, так и юридическим лицам, пострадавшим в результате удара стихии.

Ущерб Крыму от стихии ранее был оценен в 39,7 миллиарда рублей.

Вечером 26 ноября мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

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      Мария Черкасова
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