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13:02, 5 февраля 2024Культура

Звезда «Глухаря» увязал «голую вечеринку» с главными проблемами современности

Актер Аверин назвал «голую вечеринку» несдержанностью

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин высказался о проведении «голой вечеринки» блогершей Анастасией Ивлеевой. Его слова приводит РИА Новости.

«Понимаете, свобода же не в том, чтобы прийти куда-то голым. Или взять себе какое-то нечеловеческое имя, кликуху. Мы огромная страна, общество, здесь растут дети, которые все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма», — заявил артист.

Актер увязал прошедшую «голую вечеринку» с главной, по его мнению, проблемой современности — несдержанностью. Аверин отметил, что в публичной персоне должна быть «какая-то тайна». Поэтому звездам стоит больше думать о своем поведении и сосредоточиться на творчестве, подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что наказание Ивлеевой за «голую вечеринку» похоже на травлю. Однако, по его словам, звезда действительно выбрала неудачное время для проведения подобного мероприятия.

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      Мария Рюрикова
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