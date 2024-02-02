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16:21, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Депутат Госдумы заступился за Ивлееву

Валуев заявил, что наказание Ивлеевой за «голую вечеринку» выглядит как травля

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что наказание блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой за «голую вечеринку» напоминает травлю. За организатора скандального мероприятия он заступился в беседе с «360».

По мнению депутата, для вечеринки было выбрано неудачное время, а государство не может попустительски относиться к таким мероприятиям в период спецоперации. При этом, по словам Валуева, мир шоу-бизнеса оторван от происходящего в стране и живет по своим правилам.

«Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», — отметил депутат.

Ранее продюсер Сергей Лавров объяснил «отмену» певца Филиппа Киркорова после его участия в «голой вечеринке». Он счел, что Киркоров подвергся столь серьезной критике, поскольку был самой яркой звездой на мероприятии.

Перед этим о публичном порицании участников вечеринки высказался актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин. Он предположил, что россияне простят артистов, которые присутствовали на скандальном мероприятии.

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      Маргарита Щигарева
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