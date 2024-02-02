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11:50, 2 февраля 2024Культура

Известный продюсер объяснил «отмену» Киркорова после «голой вечеринки»

Продюсер Лавров: Киркоров являлся самой яркой звездой на «голой вечеринке»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский продюсер Сергей Лавров объяснил «отмену» эстрадного певца Филиппа Киркорова после его участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

По мнению медиаменеджера, артист был самой яркой звездой среди гостей мероприятия, а потому подвергся «публичной порке». «Это как два брата поссорились, а достается в семье всегда старшим. Почему? Потому что старший брат вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить. Так и здесь», — сообщил Лавров, назвав певца хорошим артистом.

Продюсер признался, что ему жаль исполнителя, который «огребает» сейчас. Он также выразил уверенность в том, что Киркоров никогда не будет «сбитым летчиком», так как у него большая армия фанатов и народ его любит.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин ответил на вопрос о том, простят ли россияне участников «голой вечеринки».

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      Анастасия Астахова
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