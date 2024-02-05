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11:18, 5 февраля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» рассказал о поцелуе с несовершеннолетней дочерью Пересильд

Актер Минекаев заявил, что испытывал дискомфорт во время поцелуя с Пересильд

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев рассказал о сцене поцелуя с партнершей по съемочной площадке, актрисой Анной Пересильд, которая младше его на десять лет. Этим 24-летний актер поделился в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

По сценарию актеры играют влюбленных школьников и в нескольких сценах целуются. Несовершеннолетняя дочь Юлии Пересильд признавалась, что поцелуй с Минекаевым был первым в ее жизни. «Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт во время поцелуя. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», — заявил актер.

Ранее режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников объяснил решение переснять последние серии тем, что в первоначальной версии создатели допустили несколько ошибок.

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