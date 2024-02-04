Крыжовников объяснил решение переснять последние серии «Слова пацана»

Крыжовников рассказал об ошибках в первой версии последних серий «Слова пацана»

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников объяснил решение переснять последние серии тем, что в первой версии создатели совершили несколько ошибок. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Что посмотреть».

«Я боялся, что в какой-то момент Марата просто захейтят. Конец седьмой серии, он сдал всех. Я думал: ну все, ему конец, потому что так они все в него… Но, слава богу, это проскочило. А восьмая серия, каноническая, как ты сказал… Мне показалось, что мы совершили пару ошибок, мне не понравилось», — рассказал создатель сериала.

Кроме того, по словам Крыжовникова, персонажи Турбо и Зима, которых исполнили Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев, крайне полюбились зрителям. Он также опроверг слухи, что ему поступил «сигнал сверху» о необходимости изменить концовку.

«Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально!» — заключил режиссер.

Ранее актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поблагодарил российских солдат, воюющих в зоне специальной военной операции. «Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно», — сказал он.