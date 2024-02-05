Звезду «Эйфории» обвинили в нападении на репортера

Актера Джейкоба Элорди обвинили в нападении на репортера

Австралийского актера и звезду сериала «Эйфория» Джейкоба Элорди обвинили в нападении на репортера радио. Об этом сообщает BBC News.

Джошуа Фокс с австралийской радиостанции KIIS FM рассказал, что выследил 26-летнего актера в баре в Сиднее, после чего подошел к нему. На записи, опубликованной KIIS FM, слышно, как актер просит не снимать его на видео и удалить кадры, однако Фокс отказался.

«Я не стал этого делать, поскольку чувствовал себя некомфортно, вдобавок это мое единственное доказательство. А потом Джейкоб сорвался, прижал меня к стене, его руки оказались на моем горле», — добавил он.

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