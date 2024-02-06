В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,88 процента

В третьей декаде января средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках продолжила рост, связанный с повышением ключевой ставки. По данным Центробанка, она достигла 14,88 процента, передает ТАСС.

В первые десять дней она составила 14,79 процента, во второй — 14,87 процента. При определении этого параметра регулятор использует только вклады, доступные всем клиентам, и не учитывает те из них, что возможны лишь про одновременном приобретении паев, открытии инвестиционного счета, оформлении программы страхования и подобных денежных опций.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин объяснил, что высокая ключевая ставка зачастую не позволяет покрыть реальный и официальный уровень инфляции.

Так, иногда банки идут на различные ухищрения, например, предлагают страховки или плавающую ставку, так что в итоге клиент не может даже уберечь свои накопления от влияния инфляции.

В настоящее время ключевая ставка составляет 16 процентов годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором примут решение по ставке, состоится 16 февраля. Однако эксперты и сотрудники ЦБ исключают, что на нем может быть принято решение о смягчении денежно-кредитной политики.