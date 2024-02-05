Россиянам назвали причину невыгодности банковских вкладов

Экономист Сироткин заявил о доходности банковских вкладов ниже реальной инфляции

Доходность по банковским вкладам в России на фоне высокой ключевой ставки зачастую не покрывает реальный и официальный уровень инфляции, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дел Университета «Синергия», экономист Андрей Сироткин. Его слова приводит «Прайм».

В связи с этим в лучшем случае средства на вкладах удается уберечь от последствий роста цен. Невыгодными их условия могут оказаться по причине того, что некоторые кредитные организации «предлагают процентные ставки по вкладам значительно ниже официального уровня инфляции», объяснил специалист.

Также, по словам Сироткина, проблемы с этим инструментом накоплений, который, тем не менее, является самым надежным благодаря системе страхования, могут возникать из-за плавающих ставок и других завуалированных условий договора. В качестве примера эксперт привел ситуацию, при которой заявленная ставка в 20 процентов годовых может действовать по вкладу только по началу, в дальнейшем резко снижаясь, из-за чего общая доходность в течение года также окажется значительно ниже. В связи с этим рекомендуется внимательно изучать условия и порядок начисления процентов, уточняя все вопросы до заключения соглашения.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Согласно одобренному документу, небогатые россияне смогут пользоваться этим инструментом с ежемесячной выплатой процентов по переменной ставке, которая не должна быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления.