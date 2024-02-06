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11:47, 6 февраля 2024Ценности

70-летняя модель показала фигуру в купальнике

Фото: @christiebrinkley

Американская актриса и модель Кристи Бринкли показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в черном слитном купальнике с вязаным поясом на талии. Кроме того, она примерила пляжную накидку белого цвета, соломенную шляпу и солнцезащитные очки. «Так выглядят 70. Вам нечего бояться! Все зависит от тебя, это в твоих силах. (...) Тренируйся и питайся правильно, а также пользуйся солнцезащитным кремом», — подписала она пост, который набрал более 30 тысяч лайков.

Поклонники удивились моложавой внешности манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях. «Выглядишь великолепно в любом возрасте!», «70 — это новые 50», «Икона», «В 70 выглядишь лучше, чем в 40», «Невероятное тело для такого возраста», — высказывались они.

В январе Бринкли ответила на критику ее внешности фразой «уже смирилась». В беседе с журналистами модель вспомнила об опубликованном в июне 2023 года снимке. По ее словам, она очень удивилась, когда вместе с комплиментами получила и негативные комментарии.

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      Мария Винар
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