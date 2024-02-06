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13:50, 6 февраля 2024Силовые структуры

Аферисты украли 50 миллионов у экс-начальника службы Минобороны СССР и его жены

В Москве экс-начальника службы МО СССР и его жену обманули на 50 млн рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бывший начальник финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны (МО) СССР и его супруга передали мошенникам почти 50 миллионов рублей, пытаясь якобы не допустить перевода своих денег со счетов на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, сначала злоумышленники связались с военным и, представившись замминистра обороны и сотрудником ФСБ, рассказали о мошеннических схемах по переводу денег россиян на помощь Украине. После этого они прислали поддельные документы, доказывающие, что мужчина стал объектом одной из таких схем, а его денежные средства оказались под угрозой. Потерпевший поверил мошенникам и за несколько дней передал им 33 миллиона рублей во время личных встреч.

После этого аферисты связались с женой экс-начальника финансовой службы и убедили ее снять 16 миллионов рублей со счетов и отнести в указанное место, что она и сделала. Спустя неделю супруги поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию.

Ранее мошенники обманули 62-летнего жителя Сахалина почти на полмиллиона рублей, представившись сотрудниками банка.

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      Олеся Мицкевич
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