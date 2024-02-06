Четыре россиянина попались на схему аферистов и потеряли более 800 тысяч рублей

На Сахалине мошенники обманули мужчину на 420 тысяч рублей

В Сахалинской области мошенники обманули 62-летнего местного жителя почти на полмиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 5 февраля потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Аферист рассказал, что россиянину начислили шесть тысяч рублей бонусов, которые необходимо зачислить на карту. Тот поверил и продиктовал полученный код из сообщения.

Так мошенник получил доступ к счету пожилого мужчины и списал с него 420 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что по аналогичной схеме были обмануты еще трое жителей Сахалина. 46-летний гражданин потерял 363 тысяч рублей, 40-летний — 95 тысяч рублей, а женщина потеряла 6,5 тысячи.

Ранее стало известно, что жительница Омска, ранее работавшая судьей, перевела 6,5 миллиона рублей мошенникам, выдававшим себя за председателя суда, сотрудников правоохранительных органов и Центробанка.