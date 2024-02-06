Авиадиспетчеры в России стали в два раза чаще отвлекаться во время работы

«Авиаторщина»: авиадиспетчеры в России стали чаще отвлекаться во время работы

Авиадиспетчеры в России стали в два раза чаще отвлекаться от своих служебных обязанностей. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на руководство ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Специалисты ведомства проанализировали инциденты, связанные с отвлечением внимания диспетчеров во время работы, в 2022 и 2023 годах и сравнили данные с периодом 2020 и 2021 годов. Выяснилось, что их количество выросло вдвое.

Так, в августе 2023 года сработала наземная система предупреждения об опасном сближении между самолетами Ту-154Б и Embraer 170. Записи аудио- и видеоконтроля показали, что в это время диспетчер отвлекалась на разговоры с коллегами, которые не были связаны с работой. Кроме того, она вставала с рабочего места, складывала вещи в сумку и не осуществляла постоянный радиолокационный контроль, говорится в источнике.

В апреле 2023 года во Внуково Як-40 после взлета уклонился в запретную зону, пока диспетчер занимался личными вопросами.

Ранее сообщалось, что пилоты в московском аэропорту Шереметьево стали чаще замечать посторонние предметы на взлетно-посадочной полосе. В январе члены экипажа докладывали о подобных инцидентах более 30 раз.