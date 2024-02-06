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14:25, 6 февраля 2024Среда обитания

Автомобилистам посоветовали запастись решетками для раковины

«БелНовости»: зимой под коврик в машине нужно постелить решетку для раковины

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для защиты автомобиля от осадков под коврики нужно постелить решетку для раковины. Запастись этим предметом автомобилистам посоветовали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Сетки рекомендуется класть под коврики не только зимой, но также весной и осенью. В эти времена года много осадков и низкая температура воздуха, которая не позволяет влаге быстро испаряться.

Благодаря решетке между ковриком и обшивкой пола появится расстояние, что улучшит вентиляцию. Таким образом материалы не будут пропитываться влагой, а металлические детали будут защищены от образования ржавчины.

Ранее эксперты портала призвали водителей не оставлять ряд предметов в салоне автомобиля в холодное время года, в том числе это касается банок с газированными напитками.

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      Александра Качан
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