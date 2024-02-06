Байден объявит Шольцу о продолжении поддержки Украины

Президент США Байден объявит канцлеру ФРГ Шольцу о поддержке Украины

Президент США Джо Байден объявит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о поддержке Украины, невзирая на позицию Конгресса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он ясно даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину. Он также выразил надежду, что обе палаты Конгресса США в итоге поддержат соответствующий законопроект о помощи Киеву», — отметил он.

Ранее стало известно, что Байден наложит вето на законопроект республиканцев Палаты представителей Конгресса США о помощи Израилю, если в него не будет включена поддержка Украины.