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19:33, 6 февраля 2024Мир

Байден объявит Шольцу о продолжении поддержки Украины

Президент США Байден объявит канцлеру ФРГ Шольцу о поддержке Украины

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Джо Байден объявит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о поддержке Украины, невзирая на позицию Конгресса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он ясно даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину. Он также выразил надежду, что обе палаты Конгресса США в итоге поддержат соответствующий законопроект о помощи Киеву», — отметил он.

Ранее стало известно, что Байден наложит вето на законопроект республиканцев Палаты представителей Конгресса США о помощи Израилю, если в него не будет включена поддержка Украины.

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      Максим Габриелян
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