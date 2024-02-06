Байден пообещал наложить вето на проект помощи Израилю без Украины

NYT: Байден наложит вето на проект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден пообещал наложить вето на проект республиканцев Палаты представителей Конгресса США о помощи только Израилю без Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что члены нижней палаты Конгресса США яростно выступают против более масштабного законопроекта Сената, предполагающего расходы в размере 118,3 миллиарда долларов на помощь Израилю, Украине, Тайваню и на защиту южной границы США.

В своем ответе администрация Байдена подчеркнула, что президент наложит вето на законопроект Палаты представителей, если он попадет к нему на стол.

«Администрация решительно выступает против этой уловки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не способствует помощи народу Украины в защите от России, не поддерживает безопасность американских синагог, мечетей и уязвимых мест, а также отказывает в гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению», — говорится в заявлении.

Ранее партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей выступило против нового законопроекта Сената по вопросу границы и помощи Украине. По их словам, иммиграционный законопроект является провальным в каждой сфере регулирования, необходимой для защиты американской границы.