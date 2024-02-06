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04:24, 6 февраля 2024Мир

Байден рассказал о недавней встрече с покойным президентом

Fox News: Байден рассказал, что недавно общался с умершим в 1996 году Миттераном
СюжетСаммит G7
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, что, недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году, передает Fox News.

Глава Белого дома рассказывал на мероприятии избирателям в Лас-Вегасе о встрече с главой Франции на полях саммита G7 в Великобритании.

«Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии – я имею в виду из Франции – посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?» — отметил американский глава.

Уточняется, что Байден, вероятно, имел в виду действующего главу Франции Эммануэля Макрона.

Ранее рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд. Деятельность американского лидера поддерживает 41 процент зарегистрированных избирателей, а против нее выступают 56 процентов избирателей.

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      Юлия Мискевич
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