Бывшую сотрудницу МВД осудят за должностное преступление

Под Мурманском осудят экс-полицейского за передачу информации из базы данных МВД

В Мурманской области суд рассмотрит уголовное дело против бывшего инспектора ГИБДД межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО города Североморск и города Островной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, у фигурантки был доступ к базе данных МВД. В октябре 2023 года она по просьбе знакомого получила из нее конфиденциальную информацию об автомобиле, который принадлежал постороннему гражданину, и передала файл другу.

Преступление выявили сотрудники СКР и ФСБ. Было возбуждено дело по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и ее копирование с использованием своего служебного положения») УК РФ.

Ранее стало известно, что следователи Красноярска завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции по обвинению во взяточничестве и направили материалы для утверждения обвинительного заключения прокурору.