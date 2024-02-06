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23:15, 6 февраля 2024Мир

В США заявили о продолжении военных поставок Украине

Пентагон: США поставляют Украине военное оборудование с рынка по программе USAI

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставки военного оборудования Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Сингх заявила о продолжении военных поставок Украине и уточнила, что они осуществляются в рамках программы USAI. Контракты по ней предполагают закупку вооружения на рынке.

«Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — заверила она.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины в связи с прекращением военной помощи США. «Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», — отметил он.

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      Марина Совина
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