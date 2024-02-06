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00:06, 7 февраля 2024Мир

Пентагон предупредил об опасности для США из-за отсутствия бюджета на 2024 год

Пентагон: нацбезопасность США в опасности из-за отсутствия бюджета на 2024 год

Фото: Pixabay

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что США грозит опасность из-за отсутствия бюджета федерального правительства США на 2024 год, сообщает ТАСС.

«Пошел уже пятый месяц финансового года, а Пентагон по-прежнему функционирует за счет уже третьего законопроекта о временном финансировании. Это ставит под угрозу нашу национальную безопасность», — заявила официальный представитель американского оборонного ведомства.

Она добавила, что это также мешает Минобороны проводить модернизацию. Сингх сравнила работу Пентагона в нынешних реалиях с ведением боя одной рукой за спиной, призвав Конгресс как можно скорее одобрить базовый бюджет ведомства, а также дополнительные ассигнования.

Ранее стало известно, что США не в состоянии нарастить военную мощь на Ближнем Востоке из-за действий Конгресса, который отказывается принять бюджет.

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      Марина Совина
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