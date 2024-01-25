Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 25 января 2024Мир

В США заявили о неспособности нарастить военную мощь на Ближнем Востоке

Politico: США не в состоянии нарастить мощь на Ближнем Востоке из-за Конгресса

Фото: U.S. Navy / AP

США не в состоянии нарастить военную мощь на Ближнем Востоке из-за действий Конгресса, который отказывается принять бюджет. Об этом сообщает газета Politico.

Как передает издание, Пентагон подсчитал, что ему необходимо около 1,6 миллиарда долларов для увеличения группировки войск в ближневосточном регионе. По оценкам оборонного ведомства данная сумма может вырасти до 2,2 миллиарда долларов, включая в себя расходы на отправку дополнительных военных кораблей, истребителей и техники в регион и их содержание там в течение последних четырех месяцев. Однако Пентагон не располагает подобными ресурсами для отправки войск.

«Законодатели знают о незапланированных расходах и думают, как их оплатить. Варианты включают в себя добавление его в годовой счет расходов, добавление к экстренному дополнительному пакету в размере 111 миллиардов долларов для Украины и Израиля или финансирование его через отдельную надбавку на военные расходы», — отмечается в материале издания.

Кроме того, данные средства не включают в себя затраты на ракеты, используемые против шиитских повстанцев-хуситов в Йемене. Поэтому данные цифры могут вырасти.

Ранее в Пентагоне назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине. По оценке оборонного ведомства, страны Запада поставят их в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На побережье Черного моря горел нефтеперерабатывающий завод. Во время пожара закрывали аэропорт Сочи

      В Кремле дали оценку атаке на Ил-76 и рассказали о перспективах обмена пленными

      В Кремле порассуждали об истинной причине крушения Ил-76 под Белгородом

      Ошибка сервиса Apple уничтожила бизнес австралийца

      Экс-премьер заявил о разрушении системы правосудия на Украине

      В Кремле ответили на вопрос о поручениях Путина после крушения Ил-76

      «Вашингтон» с Овечкиным потерпел разгромное поражение в НХЛ

      Россиянка описала женщин в Швеции фразой «все на одно лицо»

      В российском регионе загорелся цех по производству аэролодок

      Билл Гейтс назвал самую популярную теорию заговора со своим участием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше