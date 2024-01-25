В США заявили о неспособности нарастить военную мощь на Ближнем Востоке

Politico: США не в состоянии нарастить мощь на Ближнем Востоке из-за Конгресса

США не в состоянии нарастить военную мощь на Ближнем Востоке из-за действий Конгресса, который отказывается принять бюджет. Об этом сообщает газета Politico.

Как передает издание, Пентагон подсчитал, что ему необходимо около 1,6 миллиарда долларов для увеличения группировки войск в ближневосточном регионе. По оценкам оборонного ведомства данная сумма может вырасти до 2,2 миллиарда долларов, включая в себя расходы на отправку дополнительных военных кораблей, истребителей и техники в регион и их содержание там в течение последних четырех месяцев. Однако Пентагон не располагает подобными ресурсами для отправки войск.

«Законодатели знают о незапланированных расходах и думают, как их оплатить. Варианты включают в себя добавление его в годовой счет расходов, добавление к экстренному дополнительному пакету в размере 111 миллиардов долларов для Украины и Израиля или финансирование его через отдельную надбавку на военные расходы», — отмечается в материале издания.

Кроме того, данные средства не включают в себя затраты на ракеты, используемые против шиитских повстанцев-хуситов в Йемене. Поэтому данные цифры могут вырасти.

Ранее в Пентагоне назвали сроки поставок истребителей F-16 Украине. По оценке оборонного ведомства, страны Запада поставят их в 2024 году.