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22:34, 23 января 2024Мир

В Пентагоне назвали сроки поставок F-16 Украине

Пентагон: Запад планирует передать Украине истребители F-16 в 2024 году

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Западные страны намерены передать Украине первые истребители F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году, сообщила помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер. Ее слова приводит ТАСС.

Она рассказала, что в текущем году планируется обеспечить Киеву первоначальную готовность по программе F-16, которая включает подготовку пилотов и техников, а также необходимых платформ для их обучения.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат назвал причину задержки поставок F-16 и средств противовоздушной обороны (ПВО). По его мнению, это связано с высоким риском их уничтожения российскими войсками.

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      Марина Совина
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