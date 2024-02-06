Дита фон Тиз снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, снялась в откровенных образах для рекламы своего бренда нижнего белья Dita Von Teese Lingerie. Соответствующие фото появились на официальном сайте марки.

51-летняя знаменитость примерила комплект, состоящий из прозрачного бюстгальтера и кружевных трусов с высокой посадкой. Кроме того, она надела капроновые чулки с подтяжками и кожаные сапоги, оформленные шнуровкой. Звезда дополнила внешний вид ожерельем и серьгами с крупными камнями красного цвета.

Вдобавок артистка продемонстрировала фигуру в комплекте, который включает бюстгальтер и трусы с зелеными атласными вставками. Для данного образа она надела черные перчатки выше локтя, шляпу и чокер с массивной золотой подвеской.

В апреле 2023 года Дита фон Тиз вышла в свет в откровенном наряде. Тогда она привлекла внимание фотографов прозрачным платьем голубого цвета, которое было оформлено кружевами и корсетным верхом.