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07:02, 6 февраля 2024Ценности

Дита фон Тиз снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы

Фото: Pazimedia / Globallookpress.com

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, снялась в откровенных образах для рекламы своего бренда нижнего белья Dita Von Teese Lingerie. Соответствующие фото появились на официальном сайте марки.

51-летняя знаменитость примерила комплект, состоящий из прозрачного бюстгальтера и кружевных трусов с высокой посадкой. Кроме того, она надела капроновые чулки с подтяжками и кожаные сапоги, оформленные шнуровкой. Звезда дополнила внешний вид ожерельем и серьгами с крупными камнями красного цвета.

Вдобавок артистка продемонстрировала фигуру в комплекте, который включает бюстгальтер и трусы с зелеными атласными вставками. Для данного образа она надела черные перчатки выше локтя, шляпу и чокер с массивной золотой подвеской.

В апреле 2023 года Дита фон Тиз вышла в свет в откровенном наряде. Тогда она привлекла внимание фотографов прозрачным платьем голубого цвета, которое было оформлено кружевами и корсетным верхом.

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      Мария Винар
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