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17:25, 6 февраля 2024Путешествия

Двое мужчин изнасиловали туристку и привязали ее друга к дереву в Индии

Фото: Jayanta Shaw / Reuters

Туристка подверглась групповому изнасилованию в поселке Дигха в Индии. Об этом стало известно изданию The Indian Express.

Женщина приехала на курорт вместе с другом на мотоцикле вечером 3 февраля. Спутники искали отель и обратились за помощью к двум местным жителям. Они отвели путешественников в укромное место, избили мужчину и привязали его к дереву. После они надругались над туристкой и скрылись с места преступления.

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Пострадавшие обратились в полицию. В ходе рейда на следующий день правоохранители задержали двух подозреваемых. Мужчин взяли под стражу на две недели, пока продолжается расследование.

Ранее две стюардессы China Airlines обвинили пилота в сексуальных домогательствах. Мужчина неоднократно приставал к ним после работы, но отделался выплатой компенсаций.

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      Мария Борисова
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