Двое мужчин изнасиловали туристку и привязали ее друга к дереву в Индии

Туристка подверглась групповому изнасилованию в поселке Дигха в Индии. Об этом стало известно изданию The Indian Express.

Женщина приехала на курорт вместе с другом на мотоцикле вечером 3 февраля. Спутники искали отель и обратились за помощью к двум местным жителям. Они отвели путешественников в укромное место, избили мужчину и привязали его к дереву. После они надругались над туристкой и скрылись с места преступления.

Пострадавшие обратились в полицию. В ходе рейда на следующий день правоохранители задержали двух подозреваемых. Мужчин взяли под стражу на две недели, пока продолжается расследование.

Ранее две стюардессы China Airlines обвинили пилота в сексуальных домогательствах. Мужчина неоднократно приставал к ним после работы, но отделался выплатой компенсаций.