Пилот домогался двух стюардесс на работе и отделался штрафом

CNA: пилот China Airlines домогался двух стюардесс и отделался штрафом

Пилот тайваньской национальной авиакомпании China Airlines сексуально домогался двух коллег и отделался штрафом. Об этом пишет новостное агентство CNA.

Две стюардессы заявили, что пилот по имени Хуан приставал к ним во время рейсов в Нидерланды в 2022 году. Хотя женщины не общались с коллегой вне работы и не имели близких отношений, Хуан не раз подвергал их устным домогательствам после службы. Женщины потребовали от пилота моральную компенсацию в размере 300 тысяч тайваньских долларов каждой (870 тысяч рублей).

Суд признал жалобы бортпроводниц обоснованными и обязал сотрудника авиакомпании выплатить обеим компенсации в 30 тысяч тайваньских долларов (87 тысяч рублей). Отмечается, что Хуан может при желании обжаловать это решение.

Ранее пассажир американского лоукостера Southwest Airlines попал в тюрьму на полгода за нападение на стюардессу. Мужчина ударил члена экипажа кулаком в живот и толкнул ее, причинив боль.