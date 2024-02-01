Пассажир ударил стюардессу и угодил в тюрьму на полгода

Пассажир Southwest Airlines угодил в тюрьму за нападение на стюардессу

Пассажир американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines угодил в тюрьму на полгода за нападение на стюардессу. Об этом пишет издание Austin American-Statesman.

По данным источника, инцидент произошел еще в марте 2022 года в международном аэропорту Остин-Бергстрем, однако приговор нарушителю был озвучен в среду, 31 января.

В материалах суда утверждается, что 35-летний Майкл Гойнс-младший из Спринг-Хилла, штат Теннеси, после посадки громко выругался во время разговора по мобильному телефону. Это возмутило его попутчиков, один из которых сделал Гойнсу замечание. Затем произошла ссора, во время которой американец ударил кулаком в живот стюардессу и толкнул ее, причинив боль.

Дело расследовали ФБР и полиция. Мужчина признал себя виновным. Известно, что он получил максимально допустимое наказание в федеральном суде Остина — шесть месяцев тюремного заключения. Кроме того, Гойса обязали выплатить компенсацию в размере 650 долларов (около 58,6 тысячи рублей).

Ранее пассажир самолета American Airlines избил стюардессу, попросившую его прекратить пинать спинку кресла сидящего впереди попутчика. На допросе мужчина признался, что перед посадкой пил ром и что он не помнит о произошедшем.

