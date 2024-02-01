Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:14, 1 февраля 2024Путешествия

Пассажир ударил стюардессу и угодил в тюрьму на полгода

Пассажир Southwest Airlines угодил в тюрьму за нападение на стюардессу

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Пассажир американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines угодил в тюрьму на полгода за нападение на стюардессу. Об этом пишет издание Austin American-Statesman.

По данным источника, инцидент произошел еще в марте 2022 года в международном аэропорту Остин-Бергстрем, однако приговор нарушителю был озвучен в среду, 31 января.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

В материалах суда утверждается, что 35-летний Майкл Гойнс-младший из Спринг-Хилла, штат Теннеси, после посадки громко выругался во время разговора по мобильному телефону. Это возмутило его попутчиков, один из которых сделал Гойнсу замечание. Затем произошла ссора, во время которой американец ударил кулаком в живот стюардессу и толкнул ее, причинив боль.

Дело расследовали ФБР и полиция. Мужчина признал себя виновным. Известно, что он получил максимально допустимое наказание в федеральном суде Остина — шесть месяцев тюремного заключения. Кроме того, Гойса обязали выплатить компенсацию в размере 650 долларов (около 58,6 тысячи рублей).

Ранее пассажир самолета American Airlines избил стюардессу, попросившую его прекратить пинать спинку кресла сидящего впереди попутчика. На допросе мужчина признался, что перед посадкой пил ром и что он не помнит о произошедшем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Орбан ничего не получил». Как ЕС добился от Венгрии согласия на выделение 50 миллиардов евро для Украины?

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Врач назвала неожиданное полезное свойство популярной специи

      Чиновник рассказал о расходах на кота в половину зарплаты

      Стало известно о совместном вкладе Японии и Индии в покорение Луны

      На популярного блогера во время прямого эфира напал разъяренный олень

      Пашинян заявил о необходимости поменять конституцию Армении

      В Индии зафиксировали рекордный отток капитала

      Российские грабители отобрали у китайца 18 миллионов рублей и получили срок

      США обвинили Иран в производстве атаковавшего американскую базу дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше