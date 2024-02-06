Евросоюз назвал сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС начнет выплаты Киеву из фонда в 50 млрд евро в марте

Европейский союз (ЕС) планирует начать первые выплаты Украине из фонда в 50 миллиардов евро в марте. Сроки начала выплат Киеву назвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Европа верна своему слову. Мы продолжим предоставлять столь необходимое финансирование нашему смелому партнеру и амбициозному члену. Планируем начать выплаты в марте», — заявила она.

Ранее фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС пообещала, что Киев получит еще больше танков, вертолетов и снарядов к концу года. По ее словам, ЕС поставит Украине к марту 2024 года 500 тысяч снарядов и удвоит эту цифру к концу 2024 года.