В ЕС пообещали Киеву еще больше танков и вертолетов

Фон дер Ляйен пообещала Киеву больше танков, вертолетов и снарядов к концу года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС пообещала, что Киев получит еще больше танков, вертолетов и снарядов к концу года. Ее слова приводит ТАСС.

«Наша военная поддержка Украины уже достигла беспрецедентного уровня в 28 миллиардов евро. Мы поставим еще больше танков, вертолетов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов», — высказалась она. Глава ЕК добавила, что военная промышленность Евросоюза нарастила выпуск продукции на 40 процентов, в ближайшие недели будут подписаны контракты.

По словам фон дер Ляйен, ЕС поставит Украине к марту 2024 года 500 тысяч снарядов и удвоит эту цифру к концу 2024 года.

Ранее 1 февраля стало известно, что саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. Представители 27 стран — участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Европы выделить еще больше денег. Он подчеркнул, что это «очевидный приоритет».