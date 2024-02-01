Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 1 февраля 2024Мир

В ЕС пообещали Киеву еще больше танков и вертолетов

Фон дер Ляйен пообещала Киеву больше танков, вертолетов и снарядов к концу года

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС пообещала, что Киев получит еще больше танков, вертолетов и снарядов к концу года. Ее слова приводит ТАСС.

«Наша военная поддержка Украины уже достигла беспрецедентного уровня в 28 миллиардов евро. Мы поставим еще больше танков, вертолетов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов», — высказалась она. Глава ЕК добавила, что военная промышленность Евросоюза нарастила выпуск продукции на 40 процентов, в ближайшие недели будут подписаны контракты.

По словам фон дер Ляйен, ЕС поставит Украине к марту 2024 года 500 тысяч снарядов и удвоит эту цифру к концу 2024 года.

Ранее 1 февраля стало известно, что саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. Представители 27 стран — участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Европы выделить еще больше денег. Он подчеркнул, что это «очевидный приоритет».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Орбан ничего не получил». Как ЕС добился от Венгрии согласия на выделение 50 миллиардов евро для Украины?

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Врач назвала неожиданное полезное свойство популярной специи

      Чиновник рассказал о расходах на кота в половину зарплаты

      Стало известно о совместном вкладе Японии и Индии в покорение Луны

      На популярного блогера во время прямого эфира напал разъяренный олень

      Пашинян заявил о необходимости поменять конституцию Армении

      В Индии зафиксировали рекордный отток капитала

      Российские грабители отобрали у китайца 18 миллионов рублей и получили срок

      США обвинили Иран в производстве атаковавшего американскую базу дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше