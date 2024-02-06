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18:04, 6 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала угрожавшего взорвать руководство МВД Хакасии

Угрожавшего взорвать руководство МВД Хакасии россиянина отправили на лечение
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Республике Хакасия оперативники ФСБ задержали 63-летнего россиянина за заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений. Об этом во вторник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным силовиков, в сентябре 2023 года житель Абакана позвонил на номер дежурной части полиции и высказал угрозу о готовности совершить взрыв руководства республиканского МВД с помощью имеющихся у него двух гранат. После проверки злоумышленник был задержан, выяснилось, что информация о подготовке теракта — фейк, и никаких гранат у него нет. В итоге мужчина получил полтора года ограничения свободы с принудительным лечением у врача-психиатра.

1 февраля в Москве ФСБ задержала хакера Артема Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России.

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      Владимир Седов
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