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15:03, 6 февраля 2024Мир

Глава ЕК заявила о планах сделать ВСУ частью военных возможностей ЕС

Еврокомиссия захотела сделать ВСУ частью военных возможностей ЕС

Фото: Amel Emric / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о планах сделать Вооруженные силы Украины (ВСУ) частью военных возможностей Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», — рассказала политик.

Фон дер Ляйен добавила, что данная мера позволит лучше координировать военно-промышленное производство стран. По ее мнению, ЕС и Украину ждет «впереди много страданий», которые необходимо преодолеть.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель удивился идее оставления Крыма и Луганска за Россией. Он раскритиковал крайне левых политиков, выступающих за прекращение помощи ВСУ.

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      Максим Габриелян
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