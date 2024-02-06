Глава ЕК заявила о планах сделать ВСУ частью военных возможностей ЕС

Еврокомиссия захотела сделать ВСУ частью военных возможностей ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о планах сделать Вооруженные силы Украины (ВСУ) частью военных возможностей Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», — рассказала политик.

Фон дер Ляйен добавила, что данная мера позволит лучше координировать военно-промышленное производство стран. По ее мнению, ЕС и Украину ждет «впереди много страданий», которые необходимо преодолеть.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель удивился идее оставления Крыма и Луганска за Россией. Он раскритиковал крайне левых политиков, выступающих за прекращение помощи ВСУ.