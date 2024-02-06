Глава Евросовета удивился идее оставления Крыма и Луганска за Россией

Глава Евросовета Мишель назвал поддержку Украины моральным долгом Европы

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован идеей возможного оставления Крыма и Луганска за Россией, которую он слышит от сторонников прекращения помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» — отметил политик.

Мишель также перешел на повышенный тон и заявил о состоянии «глубокого шока, когда говорят о Луганске как о территории России». По его мнению, поддержка Украины является «моральным долгом Европы». По его словам, подобным образом Европейский союз инвестирует в свое будущее.

Ранее Шарль Мишель призвал Конгресс США выделить средства на поддержку Украины. Он назвал подобную помощь примером приверженности демократических ценностей странами Запада.