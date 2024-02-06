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12:49, 6 февраля 2024Мир

Глава Евросовета призвал Конгресс США выделить средства на поддержку Украины

Глава Евросовета Мишель призвал США разблокировать средства для Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Палата представителей Конгресса США должна как можно скорее выделить средства для поддержки Украины. К этому призвал глава Евросовета Шарль Мишель в своей речи в Европейском парламенте, сообщает РИА Новости.

Мишель выступил перед европейскими законодателями с отчетом по итогам специального саммита Европейского союза, состоявшегося 1 февраля, на котором было принято политическое решение по долгосрочному финансированию Украины на сумму в 50 миллиардов евро.

По его словам, это решение является «посланием для тех, кто, как и мы, верит в демократические ценности и свободу», а также партнерам Евросоюза по помощи Киеву. «Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать Палату представителей в США как можно скорее разблокировать 60 миллиардов долларов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины», — заявил глава Евросовета.

Ранее Мишель уже отмечал, что выделение 50 миллиардов евро Украине является посланием Вашингтону. Кроме того, он подчеркивал, что одобрение финансирования — это демонстрация единства Евросоюза и того, что Россия не запугала его.

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      Дарья Балацкая
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