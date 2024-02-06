Глава Евросовета призвал Конгресс США выделить средства на поддержку Украины

Глава Евросовета Мишель призвал США разблокировать средства для Украины

Палата представителей Конгресса США должна как можно скорее выделить средства для поддержки Украины. К этому призвал глава Евросовета Шарль Мишель в своей речи в Европейском парламенте, сообщает РИА Новости.

Мишель выступил перед европейскими законодателями с отчетом по итогам специального саммита Европейского союза, состоявшегося 1 февраля, на котором было принято политическое решение по долгосрочному финансированию Украины на сумму в 50 миллиардов евро.

По его словам, это решение является «посланием для тех, кто, как и мы, верит в демократические ценности и свободу», а также партнерам Евросоюза по помощи Киеву. «Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать Палату представителей в США как можно скорее разблокировать 60 миллиардов долларов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины», — заявил глава Евросовета.

Ранее Мишель уже отмечал, что выделение 50 миллиардов евро Украине является посланием Вашингтону. Кроме того, он подчеркивал, что одобрение финансирования — это демонстрация единства Евросоюза и того, что Россия не запугала его.