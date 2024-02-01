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22:51, 1 февраля 2024Мир

В Евросовете назвали выделение помощи Украине посланием США

Глава Евросовета Мишель: одобрение помощи Украине на €50 млрд — послание США

Фото: Johanna Geron / Reuters

Одобрение финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро является сигналом Европейского союза (ЕС) не только Киеву, но и Вашингтону. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Это также послание США и нашим партнерам в мире, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — подчеркнул он. Мишель также назвал решение об одобрении помощи демонстрацией европейскому обществу единства союза и того, что Россия не запугала его.

Ранее ЕС договорился с Венгрией о выделении помощи Украине при посредничестве Италии. Как писала газета il Giornale, она «была первым человеком, участвовавшим в посредничестве, которое позволило прийти к решению». По словам Мишеля, это решение обеспечит «стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины».

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      Марина Совина
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