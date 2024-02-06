Глава МИД Украины понадеялся на новые снаряды от Португалии

Глава МИД Украины Кулеба встретился с коллегой из Португалии Кравиньо в Киеве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я приветствовал своего португальского коллегу в Киеве и поблагодарил его за личную твердую позицию в поддержку Украины. Мы обсудили формулу мира, членство Украины в ЕС и НАТО, а также увеличение военной поддержки со стороны Португалии и ЕС», — заявил глава украинского дипведомства.

По словам Кулебы, Украина рассчитывает на увеличение поставок артиллерийских снарядов Киеву со стороны ЕС, а также их ускорение. Он также поблагодарил Лиссабон за поддержку в этом вопросе.

В феврале глава МИД Украины также провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Предметом их обсуждения стало, в частности, использование замороженных активов России.