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18:09, 6 февраля 2024Мир

Глава Минобороны Польши высказался о возможной войне с Россией

Глава МО Польши Косиняк-Камыш не исключил возможность войны с Россией

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше не исключили возможность войны с Россией в будущем. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война, мы должны быть готовы к каждому сценарию», — высказался он.

Министр отметил, что Варшава активно повышает свой военный потенциал. По его словам, процессом усиления обороноспособности Польши занималось как старое, так и новое правительство республики.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза высылать граждан Украины призывного возраста. Он подчеркнул, что правительства Польши, Франции, Чехии и других стран объединения должны помочь Киеву осуществить депортацию соотечественников.

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      Дарья Балацкая
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