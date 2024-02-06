Польский генерал предложил Евросоюзу выслать украинцев призывного возраста

Генерал Скшипчак предложил ЕС депортировать граждан Украины призывного возраста

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза выслать граждан Украины призывного возраста. Такую идею он высказал в эфире радиостанции TOK FM.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они [украинцы] находятся», — цитирует Скшипчака onet.pl. Генерал подчеркнул, что правительства этих стран должны помочь Киеву осуществить депортацию соотечественников.

В январе президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом», пока в республике идут боевые действия. Так глава государства отреагировал на факт того, что большое число граждан призывного возраста выехали из страны. Он также призвал уехавших из страны мужчин вернуться на Украину и помочь своей родине. Политик подчеркнул, что не призывает их идти на фронт, но экономика государства также нуждается в поддержке.