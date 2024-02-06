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17:16, 6 февраля 2024Мир

Польский генерал предложил Евросоюзу выслать украинцев призывного возраста

Генерал Скшипчак предложил ЕС депортировать граждан Украины призывного возраста
Вальдемар Скшыпчак

Вальдемар Скшыпчак. Кадр: Kultura Liberalna / YouTube

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза выслать граждан Украины призывного возраста. Такую идею он высказал в эфире радиостанции TOK FM.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они [украинцы] находятся», — цитирует Скшипчака onet.pl. Генерал подчеркнул, что правительства этих стран должны помочь Киеву осуществить депортацию соотечественников.

В январе президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом», пока в республике идут боевые действия. Так глава государства отреагировал на факт того, что большое число граждан призывного возраста выехали из страны. Он также призвал уехавших из страны мужчин вернуться на Украину и помочь своей родине. Политик подчеркнул, что не призывает их идти на фронт, но экономика государства также нуждается в поддержке.

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