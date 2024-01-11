Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь Украине

Зеленский: уехавшие из страны мужчины должны вернуться и помочь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь своей родине. Его слова приводит «Украинская правда».

Он рассказал, что в начале боевых действий многие уезжали из страны, так как не знали, сколько они продлятся. Но сейчас ситуация изменилась, поэтому нужно возвращаться и всячески помогать своей стране, говорит Зеленский.

Украинский президент добавил, что не призывает всех идти на фронт, экономика страны также нуждается в поддержке.

По его словам, к украинцам, которые уехали без законных оснований и не платят налоги в украинскую казню, «есть вопросы».

Предположительно, число уехавших из страны украинцев может составлять 5-6 миллионов.