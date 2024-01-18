Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 18 января 2024Бывший СССР

Зеленский запретил украинцам дышать

Зеленский запретил украинцам дышать воздухом и призвал их воевать или работать

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом», пока в стране идут боевые действия. Его слова передает Telegram-канал УНИАН.

«На Украине нельзя просто дышать воздухом — мы в войне. Ты или работаешь, или воюешь», — призвал Зеленский.

Такой «запрет» стал реакцией Зеленского на тот факт, что большое число украинцев призывного возраста покинули страну. «Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать», — отметил он.

Ранее Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться на Украину и помочь своей родине. Он подчеркнул, что не призывает их идти на фронт, но экономика государства также нуждается в поддержке.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Свежие следы горения нашли на месте крушения самолета Пригожина

      Врач назвал возможные причины операции Кейт Миддлтон

      Папарацци сняли 42-летнюю Адриану Лиму без косметики на прогулке

      В НАТО заявили о тупиковой стадии конфликта на Украине

      Жители российского города протоптали себе тротуар в снегу по скамейкам

      Россиянин с ножом напал на силовика во время проверки документов

      В Госдуме захотели хоронить россиян по-новому

      В Москве 10-летнюю девочку увезли в больницу с ожогом из-за ошибки на квесте

      Стало известно о намерении Киева организовать разговор Зеленского и Си Цзиньпина

      Кличко заявил о безумном давлении российских войск на ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше