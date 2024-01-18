Зеленский запретил украинцам дышать воздухом и призвал их воевать или работать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом», пока в стране идут боевые действия. Его слова передает Telegram-канал УНИАН.

«На Украине нельзя просто дышать воздухом — мы в войне. Ты или работаешь, или воюешь», — призвал Зеленский.

Такой «запрет» стал реакцией Зеленского на тот факт, что большое число украинцев призывного возраста покинули страну. «Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать», — отметил он.

Ранее Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться на Украину и помочь своей родине. Он подчеркнул, что не призывает их идти на фронт, но экономика государства также нуждается в поддержке.