Гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу в Черкесске и попали на видео

В Черкесске гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу и попали на видео

В Черкесске на улицах города молодые гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу из автоматов и попали на видео. Ролик во вторник, 6 февраля, публикует Telegram- канал SHOT.

На кадрах видно, как несколько мужчин в праздничных костюмах на фоне иномарок, некоторые из которых украшены государственными флагами Азербайджана, стреляют из автоматов в воздух. По данным издания, стрельбу вел сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской республики Ильхама Ахмедова — Кемал. Перестрелка напугала местных жителей, которые вызвали полицейских.

В итоге самого Ахмедова и девять его друзей задержали и составили в отношении них протоколы о неповиновении полиции.

20 января сообщалось, что житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, в результате которой семилетняя девочка получила ранение.