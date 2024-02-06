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14:41, 6 февраля 2024Силовые структуры

Гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу в Черкесске и попали на видео

В Черкесске гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу и попали на видео

В Черкесске на улицах города молодые гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу из автоматов и попали на видео. Ролик во вторник, 6 февраля, публикует Telegram- канал SHOT.

На кадрах видно, как несколько мужчин в праздничных костюмах на фоне иномарок, некоторые из которых украшены государственными флагами Азербайджана, стреляют из автоматов в воздух. По данным издания, стрельбу вел сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской республики Ильхама Ахмедова — Кемал. Перестрелка напугала местных жителей, которые вызвали полицейских.

В итоге самого Ахмедова и девять его друзей задержали и составили в отношении них протоколы о неповиновении полиции.

20 января сообщалось, что житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадьбе друга в селе Важное Карачаево-Черкесии, в результате которой семилетняя девочка получила ранение.

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      Владимир Седов
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