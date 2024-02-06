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11:30, 7 февраля 2024Силовые структуры

Группу россиян задержали за зарубленного в 2009 году топором члена банды

Четырех россиян из Братска задержали за зарубленного в 2009 году члена банды

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Иркутской области двум россиянам предъявили обвинили в расправе 15-летней давности над членом своей банды. Всего силовиками были задержаны четыре члена ОПГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2009 году лидер одной из банд города Братска, которая специализировалась на поджогах автомобилей и зданий, узнал, что один из его сообщников пристрастился к употреблению наркотиков, что было под строжайшим запретом в банде. Лидер велел устранить потерявшего доверие 31-летнего россиянина. Другие члены ОПГ позвали потерпевшего в гости и там зарубили его топором.

В январе 2024 года в разных регионах России были задержаны четверо мужчин, причастных к расправе 15-летней давности, среди них оказался и лидер ОПГ, отдавший приказ об устранении.

29 января 2024 года сообщалось, что в Норильске задержали 42-летнего жителя Канска, подозреваемого в расправе над ребенком 17-летней давности.

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      Владимир Седов
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