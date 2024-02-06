Кулеба усомнился в ухудшении отношений с Западом после отставки Залужного

Глава МИД Украины посчитал отставку Залужного не влияющей на отношения с Западом

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что смена главнокомандующего Вооруженными силами не изменит отношений с западными партнерами, передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами», — заявил Кулеба на совместном брифинге в Киеве с министром иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить главу армии, если сочтет нужным.

Ранее на встрече с министром иностранных дел Португалии Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на увеличение поставок артиллерийских снарядов Киеву со стороны ЕС, а также их ускорение.