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17:11, 6 февраля 2024Бывший СССР

Кулеба усомнился в ухудшении отношений с Западом после отставки Залужного

Глава МИД Украины посчитал отставку Залужного не влияющей на отношения с Западом
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что смена главнокомандующего Вооруженными силами не изменит отношений с западными партнерами, передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами», — заявил Кулеба на совместном брифинге в Киеве с министром иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить главу армии, если сочтет нужным.

Ранее на встрече с министром иностранных дел Португалии Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на увеличение поставок артиллерийских снарядов Киеву со стороны ЕС, а также их ускорение.

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      Валентин Карант
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