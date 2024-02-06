Мать бойца СВО подарила вице-спикеру Совфеда оберег «от всякой нечисти»

Мать бойца СВО подарила вице-спикеру Совфеда Турчаку защитный оберег

В Москве мать участвовавшего в специальной военной операции (СВО) бойца подарила подарила вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку оберег. Подарок она преподнесла на Всероссийском женском форуме« Единство. Победа. Будущее». Снятую очевидцем видеозапись опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

По словам женщины, амулет даст семейное благополучие и защитит носителя «от всякой нечисти».

Прилетевшая из Ульяновска в столицу мать участника СВО объяснила небольшие размеры амулета тем, что предмет такой формы можно взять с собой в самолет. Несмотря на компактные размеры, оберег может «очень много сделать», добавила она.

Ранее многодетная мать из Самарской области подарила президенту России Владимиру Путина оберег в виде ангела. Женщина также поблагодарила главу государства за организованное ей посещение Москвы.