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18:16, 29 июля 2023Россия

Путину подарили оберег в виде ангела

Многодетная мать из Смоленской области подарила президенту Путину фигурку ангела

Фото: President Of Russia / Globallookpress.com

Многодетная мать из Смоленской области Олеся Кравцова подарила президенту России Владимиру Путину фигурку ангела, чтобы он оберегал главу государства. Об этом сообщает ТАСС.

«От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, — ангела, который будет вас оберегать. (...) Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки — и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью», — сказала Кравцова.

Женина также поблагодарила президента от имени родителей и детей за недельную поездку в Москву и организованное посещение музеев. К благодарностям присоединился ее сын Матвей, который признался в любви к столице и выразил желание переехать туда со всей семьей.

Ранее после торжественного мероприятия в Кремле выпускник одного из военных вузов подарил Владимиру Путину свои часы. На опубликованных кадрах видно, как офицер спрашивает у президента разрешения сделать ему подарок, снимает со своей руки авиационные часы и вручает Путин

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    Никита Абрамов
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