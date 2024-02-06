На горнолыжном курорте Сочи столкнулись кабинки канатной дороги

Shot: на курорте Сочи «Красная поляна» столкнулись кабинки канатной дороги

На популярном горнолыжном курорте Сочи Красная Поляна столкнулись кабинки канатной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, авария произошла на высоте 960 метров. Во время инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются.

Издание уточняет, что это уже второе происшествие на горнолыжном курорте за день. Во вторник, 6 февраля, на «Газпром Поляне» также сошла лавина.

Ранее давка на Красной Поляне, которая образовалась из-за закрытия спусков, попала на видео. Горнолыжный курорт приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий. Туристы не могли спуститься вниз из-за прекращения работы канатных дорог.