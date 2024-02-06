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16:58, 6 февраля 2024Путешествия

На горнолыжном курорте Сочи столкнулись кабинки канатной дороги

Shot: на курорте Сочи «Красная поляна» столкнулись кабинки канатной дороги

Кадр: Telegram-канал SHOT

На популярном горнолыжном курорте Сочи Красная Поляна столкнулись кабинки канатной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, авария произошла на высоте 960 метров. Во время инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются.

Издание уточняет, что это уже второе происшествие на горнолыжном курорте за день. Во вторник, 6 февраля, на «Газпром Поляне» также сошла лавина.

Ранее давка на Красной Поляне, которая образовалась из-за закрытия спусков, попала на видео. Горнолыжный курорт приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий. Туристы не могли спуститься вниз из-за прекращения работы канатных дорог.

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      Алина Черненко
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