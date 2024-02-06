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18:19, 6 февраля 2024Россия

Для Мизулиной в российском регионе вызвали полицию

В Екатеринбурге охранник вызвал полицию для Мизулиной

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Екатеринбурге охранник вызвал полицию из-за действий главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Видеозапись инцидента опубликовало сетевое издание «Е1.ру».

На ролике Мизулина закрашивает рекламу наркомагазина. Затем она сообщает об этом охраннику. Тот называет действия общественников незаконными. «Вызывайте полицию», — предлагает глава Лиги безопасного интернета.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники МВД России. Один из них заявил, что только рад действиям Мизулиной, и добавил, что она не совершила никакого правонарушения.

Ранее Мизулина заставила студента извиниться перед солдатами-срочниками.

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      Алан Босиков
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