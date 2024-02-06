Мизулина заставила извиняться студента перед солдатами после спора о Милохине

Глава ЛБИ Мизулина заставила извиниться студента перед солдатами-срочниками

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) заставила извиниться студента перед солдатами-срочниками после спора о блогере Дане Милохине. Видеозапись разговора опубликована в ее Telegram-канале.

Студент спросил у главы ЛБИ, зачем она пугала Милохина армией. В ответ Мизулина отметила, что блогер запутался, а также подчеркнула, что отдавать долг Родине обязаны все граждане.

Молодой человек ответил, что Милохин ничего не занимал, чтобы отдавать долг. Мизулина объяснила, что обязанность служить прописана в законодательстве, а также добавила, что страна взамен обеспечивает граждан бесплатными медициной и образованием.

Затем глава ЛБИ заявила, что студент своими высказываниями оскорбил солдат-срочников и посоветовала ему извиниться. В свою очередь учащийся попросил прощения.

В сентябре 2023 года Милохин вернулся в Россию из Дубая. Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посоветовала руководству Минобороны призвать блогера в армию. Так, Мизулина заявила, что служба поспособствует его «патриотическому воспитанию».

Спустя несколько дней он покинул страну. Позднее блогер заявил, что сильно испугался призывов забрать его в армию. Он также заверил, что намерен вернуться в Россию.