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13:21, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Даня Милохин словами «очень испугался» объяснил срочный вылет из России

Даня Милохин заявил, что призывы отправить в армию сильно его испугали

Фото: Dmitry Rogulin / Globallookpress.com

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин рассказал о деталях вылета из России на фоне призывов отправить его в армию. В интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур» он объяснил срочный отъезд из страны словами «я очень испугался».

Тиктокер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили. «Я думаю, это испугало бы каждого, это нормальная ситуация, и я решил первым же рейсом свалить. Я испугался, честное слово, я очень испугался. Мне было страшно, и я уехал», — заявил он.

Вместе с тем Милохин подчеркнул, что не покинул бы страну, если бы этого не порекомендовал его круг общения. По словам блогера, он советовался по этому вопросу с основателем дома тиктокеров Dream Team House Ярославом Андреевым, рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и не только. Большинство его собеседников выразили уверенность в том, что тиктокеру следует немедленно улететь из страны.

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Кроме того, он заверил, что в будущем намерен вернуться в Россию. «Я сейчас уже подумываю о том, что я сто процентов вернусь», — указал блогер.

О приезде Дани Милохина в Россию стало известно 8 сентября. Спустя несколько дней глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера в армию. С похожим призывом выступил телеведущий Владимир Соловьев. О том, что Милохин должен отслужить в армии, позднее также заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Вскоре Мизулина сообщила, что тиктокер улетел из страны. По информации главы ЛБИ, блогер покинул Россию и направился в Дубай в ночь на 12 сентября.

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    Маргарита Щигарева
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