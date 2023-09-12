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12:56, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

Мизулина высказалась об отъезде Милохина на фоне слухов о призыве в армию

Мизулина назвала отъезд Милохина из России результатом консолидации общества

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась об отъезде блогера Дани Милохина из России на фоне слухов о призыве его в армию. В своем Telegram-канале она назвала решение блогера результатом консолидации общества.

Мизулина отметила, что Милохин покинул Москву и улетел в Дубай на фоне слухов о призыве его в армию. «Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент [Владимир Путин]. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала она.

11 сентября сообщалось, что блогера собираются призвать на срочную службу в Вооруженные силы России. Уточнялось, что Милохин состоит на воинском учете с 2018 года в Краснодарском крае. На фоне информации об его возможном призыве он покинул страну и улетел в Дубай.

О том, что Милохин вернулся в Россию, стало известно 8 сентября. В соцсетях блогер разместил несколько снимков, сделанных в Москве. Позже Мизулина рекомендовала руководство Минобороны призвать Милохина в армию. С похожим призывом выступил телеведущий Владимир Соловьев.

Милохин улетел из России в США осенью 2022 года. Свой отъезд он объяснил желанием увидеться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позднее блогер переехал в Дубай.

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    Олег Давыдов
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